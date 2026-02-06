Scacchi Casciana capitale Tre giorni di grandi sfide | Così creiamo altro turismo

Casciana Terme si prepara a tre giorni di scacchi. La città si trasforma in palcoscenico di grandi sfide, attirando appassionati e curiosi. Gli organizzatori puntano a rilanciare il turismo puntando su questo evento che unisce sport e cultura. La cornice elegante delle terme accoglie i giocatori, mentre il pubblico si appassiona alle partite intense e alle strategie dei concorrenti. Un modo per valorizzare il territorio e portare nuova vita alla zona.

Casciana Terme – Lari, 6 febbraio 2026 – L’eleganza del salone delle terme a Casciana unita al fascino degli scacchi. Da oggi a domenica 8 andrà in scena proprio nel Comune di Casciana Terme Lari la prima edizione del torneo nazionale «Dalle colline al mare». Una competizione organizzata dall’amministrazione con la collaborazione dell’associazione Valdera Scacchi guidata da Leonardo Carloppi, un torneo valido come gara interprovinciale per Pisa e Livorno. «L’idea è nata lo scorso anno durante la nostra prima festa dello sport – commenta il vicesindaco Enrico Fatticcioni –. Ho conosciuto questa realtà e visto quante persone sono accomunate dalla passione per gli scacchi, compresi moltissimi giovani che giocano online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

1° TORNEO SCACCHISTICO CITTA' DI CASCIANA TERME "Dalle Colline al Mare" (Campionato interprovinciale di Livorno e Pisa) Venerdì 6, Sabato 7, Domenica 8 febbraio Salone delle Terme, Piazza Garibaldi, Casciana Terme Per maggiori informazioni e facebook