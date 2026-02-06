Sampdoria Cagni bacchetta | Ha cambiato 63 giocatori in tre anni e tanti allenatori non può funzionare così!

Gigi Cagni non le manda a dire e critica duramente la gestione della Sampdoria. In un’intervista esclusiva, l’allenatore ha sottolineato come i continui cambi di squadra e di allenatori, ben 63 giocatori in tre anni, non possano portare a nulla di stabile. Cagni si dice preoccupato per la confusione creata e invita la società a riflettere su un percorso più coerente.

Ai microfoni di SampNews24, Luigi Cagni, ex allenatore dell ... sampnews24.com Paolo Conti nella Sampdoria facebook

