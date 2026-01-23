Citroën C3 1.2 PureTech da 101 Cv | pregi e difetti

La Citroën C3 1.2 PureTech da 101 CV è un’utilitaria versatile, pensata per chi cerca comfort e praticità senza rinunciare a un prezzo competitivo. Leggera e maneggevole, si adatta facilmente alla guida quotidiana. In questa analisi, esamineremo i principali pregi e difetti di questo modello, offrendo un quadro completo per valutare se risponde alle esigenze di chi desidera un’auto affidabile e funzionale.

La Citroën C3 è una delle utilitarie più importanti sul mercato e nell'anno appena trascorso la sua versione a benzina, la 1.2 PureTech, è stata l'auto con questa motorizzazione più venduta in Italia. Pratica, economica e ideale per la città, proprio questa variante della due volumi compatta francese è stata oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori. Il test è stato eseguito con la 1.2 PureTech, che ha un motore turbo benzina a tre cilindri da 101 Cv (74 kW) di potenza e 205 Nm di coppia. Con trazione anteriore e cambio manuale a sei marce, questa C3 ha un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 10,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Citroën C3Con l'1.2 PureTech da 110 cavalli, la C3 si era dimostrata molto brillante e poco assetata (in breve: 0-100 da 10 secondi esatti e media di 15,8 km/litro, come riportato nella prima prova della nuova ... quattroruote.it

