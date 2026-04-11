Durante la puntata del 10 aprile del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha provato a lasciare lo studio in diretta, chiedendo di essere eliminata. La sua uscita è stata accompagnata da un acceso scontro con un altro concorrente, che ha portato a tensioni e discussioni. In quell’occasione, sono state diffuse anche alcune clip che hanno alimentato le accuse nei suoi confronti, causando un momento di forte nervosismo.

Tensione alle stelle nella puntata del 10 aprile: Adriana Volpe lascia lo studio dopo le accuse e le clip contro di lei. Il confronto con Alessandra Mussolini degenera e finisce in lacrime. La puntata del Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi andata in onda ieri, 10 aprile, si è aperta sulla falsa riga dei precedenti appuntamenti. Ancora una volta, al centro delle dinamiche ci sono stati i rapporti tesi tra alcune delle donne della casa, con rivalità ormai sempre più evidenti e impossibili da nascondere. Protagoniste assolute della serata sono state Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che hanno dato vita a un botta e risposta particolarmente acceso, culminato con un momento di forte fragilità da parte della conduttrice, arrivata a chiedere al pubblico di eliminarla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, Adriana Volpe crolla in diretta: “Eliminatemi”, scontro con Mussolini

“Vergognati vipera”, scontro al Grande Fratello Vip: Adriana Volpe contro Alessandra MussoliniMomento ad altissima tensione durante una puntata del Grande Fratello VIP, dove una battuta ha scatenato una vera e propria bufera.

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