Grande Fratello Vip Adriana Volpe dura con Alessandra Mussolini | Non ha sensibilità è cattiva

Nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip, sono state registrate tensioni tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, con scambi di frecciatine e discussioni che sono proseguite fin dall’inizio del programma. Durante gli scontri, l’ex conduttrice ha espresso dure critiche nei confronti dell’altra concorrente, definendola priva di sensibilità e cattiva.

Al Grande Fratello Vip sin dall'inizio c'è stata molta tensione tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, infatti non sono mancate frecciatine e discussioni. Nei giorni scorsi l'ex parlamentare ha preso in giro la gieffina imitando il modo in cui aveva preparato la torta al cioccolato nella casa, quando lei lo ha scoperto c'è rimasta davvero male. Adriana Volpe in confessionale ha detto: "Trovo che da mamma abbia fatto un errore immenso. Ha dimostrato di non avere sensibilità, di essere gratuitamente cattiva". Adriana Volpe si scaglia contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: la gieffina critica duramente il suo comportamento Adriana Volpe ha criticato duramente l'atteggiamento di Alessandra Mussolini dicendo di aver trovato di cattivo gusto il fatto che sparlavano su una cosa personale ed intima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Adriana Volpe dura con Alessandra Mussolini: “Non ha sensibilità, è cattiva” Articoli correlati Leggi anche: Da Alessandra Mussolini ad Adriana Volpe, svelato cast Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, la porta d’ingresso si apre per Alessandra Mussolini e Adriana VolpeIl Grande Fratello Vip torna con una nuova puntata speciale in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, in un appuntamento eccezionalmente...