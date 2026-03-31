Durante una puntata del Grande Fratello VIP, si è verificato un intenso scontro tra due concorrenti. La discussione ha preso il via dopo una frase rivolta a una delle partecipanti, suscitando reazioni diverse tra gli altri presenti. La situazione si è velocemente surriscaldata, portando a un confronto acceso tra le due persone coinvolte.

Momento ad altissima tensione durante una puntata del Grande Fratello VIP, dove una battuta ha scatenato una vera e propria bufera. Protagoniste dello scontro Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha insinuato, con tono ironico, che la Volpe non potesse più avere il ciclo mestruale, scatenando una reazione immediata. Un commento che ha fatto esplodere la tensione in studio e nella casa. Tutto parte da una prova in confessionale. La vicenda nasce da una prova proposta dagli autori, che prevedeva un bagno con rientro immediato in diretta. In un primo momento Adriana Volpe aveva accettato, ma poi ha deciso di tirarsi indietro spiegando di avere il ciclo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Vergognati vipera”, scontro al Grande Fratello Vip: Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini

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