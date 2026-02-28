Firenze Sara Funaro | Darò le chiavi della città al sindaco di Kiev

A Firenze, Sara Funaro ha annunciato che consegnerà le chiavi della città al sindaco di Kiev, Vitalij Klycko. Durante un incontro, Funaro ha espresso il desiderio di rafforzare i legami tra le due città e ha commentato le azioni del sindaco ucraino. La consegna simbolica delle chiavi è prevista come gesto di solidarietà e vicinanza.

Durante la convention 'La Manifattura delle idee', a Firenze, la sindaca Sara Funaro, rivolgendosi al sindaco di Kiev, Vitalij Klycko, in videocollegamento, ha affermato: "L'anno prossimo saranno i 60 anni dal gemellaggio" tra Firenze e Kiev "e quest'anno sono 60 anni" dall'alluvione di Firenze, disastro per il quale " cui Kiev dette aiuti", anche "Firenze è sempre stata in prima linea per sostenere. Vorrei fare un invito sperando di averti presto a Firenze". Motivo? Sara Funaro: "Vorrei poterti consegnare le Chiavi della città per rinsaldare il legame e per tutto quello che stai facendo".

