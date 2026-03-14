Benzina a 1,83 euro | il costo che pesa su famiglie e imprese

Il prezzo della benzina in Italia si attesta a 1,83 euro al litro, un livello che incide sulle spese quotidiane di famiglie e imprese. Questo valore rappresenta la cifra più recente a cui si riferiscono i dati di mercato, evidenziando un costo che si mantiene stabile e che ha conseguenze pratiche sui bilanci di chi acquista carburante.

Il costo del carburante in Italia si stabilizza su livelli che impattano direttamente il portafoglio dei cittadini. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso i dati ufficiali relativi a sabato 14 marzo 2026. La benzina costa mediamente 1,83 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre il gasolio tocca i 2,06 euro. Sulle autostrade la forbice si allarga ulteriormente rispetto alla rete stradale. I prezzi salgono a 1,92 euro per la benzina e a 2,12 euro per il gasolio. Queste cifre rappresentano la realtà economica attuale viaggia o gestisce flotte di veicoli. L’impatto differenziale tra reti stradali. La differenza di prezzo tra la rete ordinaria e quella autostradale evidenzia un divario strutturale nei costi di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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