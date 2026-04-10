Al Masters di Augusta, Rory McIlroy e Sam Burns guidano la classifica dopo la prima giornata. Lo statunitense ha chiuso con un risultato positivo, mentre il nordirlandese ha mostrato un gioco solido sul percorso. A poca distanza, Scott Scheffler e Xander Schauffele si posizionano in una buona posizione, pronti a inserirsi nella corsa per il titolo. La competizione prosegue con i migliori golfisti che cercano di migliorare le proprie performance.

Sono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata. Lo statunitense e il nordirlandese, infatti, si sono aggiudicati la vetta provvisoria della classifica grazie ad un giro in -5 (67 colpi) a due colpi di distanza dagli inseguitori in T3 Jason Day, Kurt Kitayama e Patrick Reed, tutti e tre fermi sul -3. Come ogni anno, l’Augusta National, il percorso dove si disputa il primo major in stagione, ha dimostrato non solo di essere in eccellenti condizioni ma anche di rimanere uno dei veri e propri banchi di prova del golf mondiale. Solamente altri 11 giocatori oltre ai sopracitati hanno girato sotto par e sono riusciti a domare i green, vero e proprio scoglio di questo percorso situato in Georgia (nessuno dei golfisti che è riuscito a girare sotto par ha portato in club house uno score senza bogey). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguato

Si parla di: McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguato.

McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguatoSono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata. Lo statunitense e il nordirlandese, infatti, si sono aggiudicati la ... oasport.it

Augusta Masters al via, McIlroy parte bene per cercare il bisTra chi ha già completato il primo giro, a guidare la classifica è McIlroy, che con un -5 sul par divide il primato con lo statunitense Burns, al suo miglior risultato delle partecipazioni a questo to ... sport.sky.it