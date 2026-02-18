La battaglie per ambiente e decoro Volontari all’opera a Lavaiano Raccolti rifiuti e 400 bottiglie

La mattina di domenica, volontari di Lavaiano si sono riuniti per pulire le strade, spinti dalla crescente preoccupazione per l’inquinamento. Durante l’evento, sono stati raccolti oltre 400 bottiglie di plastica e vari rifiuti abbandonati lungo le aiuole e i marciapiedi. L’iniziativa, promossa dall’associazione Polpo Verde con il supporto di Il Papero, ha visto una buona partecipazione da parte della comunità locale. Con strumenti e tanta energia, i volontari hanno trasformato i luoghi pubblici in spazi più ordinati e curati.

Successo e partecipazione alla raccolta di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Polpo Verde, in collaborazione con l’associazione Il Papero, che si è svolta a Lavaiano. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune che ha messo a disposizione un pickup a supporto delle operazioni di raccolta. Presenti gli assessori Fatticcioni e Sordi. Numerosi volontari, cittadini e famiglie hanno preso parte all’evento, contribuendo concretamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi e lungo le strade della zona. A fine mattinata è stata scattata la tradizionale foto di gruppo con il risultato ottenuto: tanti chilogrammi di rifiuti che verranno ritirati da Geofor, il quale comunicherà successivamente il peso esatto del materiale raccolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La battaglie per ambiente e decoro. Volontari all’opera a Lavaiano. Raccolti rifiuti e 400 bottiglie Leggi anche: Cento volontari per ripulire le aree intorno a parco Maugeri: "Raccolti 400 chili di rifiuti" "Sparsi ovunque i rifiuti raccolti dai volontari"Questa mattina sono stati trovati i rifiuti che i volontari avevano raccolto durante le giornate di lavoro sparsi ovunque. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La battaglie per ambiente e decoro. Volontari all’opera a Lavaiano. Raccolti rifiuti e 400 bottiglie; Addio a Pietro Ricchi: una vita spesa per ambiente, uguaglianza e impegno civile; Elena Croce e la tutela dell’ambiente in Italia; Roma, nasce il Festival Un Solo Mare. La battaglie per ambiente e decoro. Volontari all’opera a Lavaiano. Raccolti rifiuti e 400 bottiglieIniziativa organizzata dall’associazione Polpo Verde in collaborazione con Il Papero. Il 14 marzo tocca a Cevoli ... lanazione.it Battaglie per l’ambiente: Dai parchi ai rifiuti, dieci anni vissuti all’insegna del greenDieci anni vissuti all’insegna del green. È più che positivo il resoconto di due mandati amministrativi firmati da Alessandro Ciarrocchi, per il settore ambiente. Un settore in costante crescita, ... ilrestodelcarlino.it Igino GHISELLINI volontario nella 1ª GM, nel 1916 fu ufficiale degli Arditi sul fronte italo-austriaco prendendo parte a molte battaglie e per ben 3 volte fu ferito. Venne poi inquadrato nel XVIII Reparto d'Assalto. Partecipò alla Marcia su Roma. Volontario n facebook