Gli studenti ospiti della Caserma dei Carabinieri per capire come operano l' equipaggiamento e la centrale

Gli studenti sono stati invitati nella caserma dei Carabinieri per conoscere da vicino le attività delle forze dell'ordine, l’equipaggiamento utilizzato e la centrale operativa. Durante la visita, hanno visto da vicino le procedure e gli strumenti impiegati nelle operazioni di sicurezza. L’obiettivo è promuovere un rapporto diretto tra le istituzioni e i giovani, sensibilizzandoli sui temi della cultura della legalità.

"Educare alla legalità attraverso il contatto umano resta, per l’Arma dei Carabinieri, una priorità assoluta per costruire una società più consapevole e sicura" Combattere le violenze, il bullismo, la discriminazione e la diffusione delle droghe passa, sempre di più, attraverso il rapporto diretto con i giovani e giovanissimi umbri da parte delle istituzioni e soprattutto delle forze dell'ordine che, con il dialogo, diffondono l'importanza della cultura della legalità. L'ultimo appuntamento in Umbria si è svolto con gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” di Città della Pieve, dove in cattedra sono saliti... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

