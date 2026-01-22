Candidatura a capitale della cultura di Forlì e Cesena Legacoop | Ci sentiamo parte integrante del risultato raggiunto

Legacoop esprime soddisfazione per la candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura 2028. L'inserimento tra le dieci città finaliste rappresenta un riconoscimento del percorso condiviso e dei risultati raggiunti, confermando il valore dell’impegno collettivo nel valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio. Un traguardo che rafforza l’importanza di un percorso di crescita e collaborazione tra le comunità locali.

"Il traguardo raggiunto da Forlì e Cesena, inserite ufficialmente dal Ministero della Cultura tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, rappresenta un successo importante, che conferma la bontà del percorso unitario intrapreso.

