Gli negano i punti per il servizio militare il Tar ribalta tutto | docente riammesso in graduatoria

Un docente che aveva svolto il servizio militare prima di entrare nel settore scolastico si era visto negare i punti necessari per avanzamenti in graduatoria. Dopo un ricorso al Tribunale amministrativo, la decisione è stata ribaltata e l’uomo è stato riammesso in graduatoria con il punteggio relativo al servizio militare. La sentenza ha stabilito che il periodo di servizio deve essere considerato ai fini del calcolo dei punteggi.

Ha svolto il servizio militare prima di entrare nel mondo della scuola, ma quel periodo non gli era stato riconosciuto ai fini del punteggio in graduatoria. Ora il Tar del Lazio gli dà ragione stabilendo che quei mesi devono essere valutati a tutti gli effetti.Protagonista della vicenda un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Mensa scolastica, non è “tutt’apposto”: Se Comune e ditta negano gli evidenti errori il servizio perde di credibilità e rischia la chiusuraQualche giorno fa alcuni genitori ed alcuni insegnanti della scuola Sant’Angelo a Sasso hanno segnalato la carenza di pasta e la somministrazione di... Il servizio militare vale 12 punti: professore ed ex soldato “scala” le graduatorie delle supplenzeI giudici hanno stabilito che il periodo di leva (o quello civile) deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio di insegnamento...