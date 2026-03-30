La Cassazione ha stabilito che il servizio militare viene valutato integralmente nelle graduatorie scolastiche per le supplenze. Un ex soldato ha ottenuto il punteggio massimo di 12 punti, anche se il servizio è stato svolto prima dell’assunzione. Questa decisione modifica l’elenco delle supplenze e permette all’ex militare di scalare le graduatorie con il punteggio più alto.

I giudici hanno stabilito che il periodo di leva (o quello civile) deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio di insegnamento specifico Il servizio militare vale per intero nelle graduatorie scolastiche per l’insegnamento. La Cassazione riscrive l’elenco delle supplenze e inserisce l’ex militare con la valutazione massima, anche se prestato prima dell’assunzione. Il docente aveva ottenuto ragione in primo grado presso il Tribunale di Perugia. Il giudice aveva riconosciuto il suo diritto a vedersi attribuire il punteggio massimo (12 punti) per il servizio militare svolto prima dell’inizio del rapporto di lavoro, equiparandolo di fatto al "servizio di insegnamento specifico", ovvero quello prestato per la propria classe di concorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Il servizio militare vale 12 punti: professore ed ex soldato “scala” le graduatorie delle supplenze

Articoli correlati

Supplenze docenti, validità anno scolastico e 12 punti: differenza tra 166 e 180 giorni di servizioi 12 punti e l’annualità di servizio si maturano prestando un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto...

Graduatorie GPS 2026 per le supplenze: conterà solo il servizio inserito entro il 16 marzoGraduatorie supplenze GPS 2026: un quesito posto in questi ultimi giorni di compilazione della domanda ci porta ad un riepilogo della procedura per...

Una raccolta di contenuti su servizio militare

Temi più discussi: Riconoscimento servizio militare e civile nelle graduatorie: qual è il punteggio; Oggi in Svizzera; Pubblicato il concorso da 3382 posti nelle forze armate come Volontari in Ferma Triennale (VFT); Concorso VFT Forze Armate 2026: 3.382 posti con licenza media nell'Esercito, Marina Militare ed Aeronautica.

Riconoscimento servizio militare e civile nelle graduatorie: qual è il punteggioSi tratta di una questione sulla quale non c’è molta chiarezza.I dipendenti, soprattutto precari, son alquanto frastornati da voci contrastanti che si rincorrono sui canali social, a volte persino spo ... tecnicadellascuola.it

Come funziona il servizio militare in EuropaGiovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la reintroduzione di una forma di servizio militare volontario in Francia. Partirà dall’estate del 2026, durerà dieci mesi e sarà aperto a ... ilpost.it

Un incredibile ritratto fotografico di un veterano delle guerre napoleoniche con la moglie, probabilmente scattato a metà del XIX secolo. L'uomo indossa una medaglia, segno del suo servizio militare, mentre la donna è vestita con un copricapo tradizionale dell - facebook.com facebook

Dopo 4 anni di silenzio e la fine del servizio militare obbligatorio per tutti i membri, la boy band più amata del pianeta si riunisce. Ed è subito tour mondiale x.com