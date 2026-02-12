La mensa della scuola Sant’Angelo a Sasso è sotto accusa. Alcuni genitori e insegnanti hanno segnalato che manca pasta e che vengono distribuiti formaggini invece di carne in cattive condizioni. Nonostante le richieste, il Comune e la ditta si difendono, negando gli errori evidenti. La situazione mette in discussione la credibilità del servizio, che rischia di chiudere se le problematiche non vengono risolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Qualche giorno fa alcuni genitori ed alcuni insegnanti della scuola Sant’Angelo a Sasso hanno segnalato la carenza di pasta e la somministrazione di formaggini in sostituzione della carne non buona. Il Comune si è limitato, con una nota del dirigente Verdicchio, a sostenere che “il caso non risulta” ed ha invitato la dirigente scolastica a ridurre i turni per il servizio ed evitare pasti da casa. Non è intervenuto il sindaco Clemente Mastella impegnato a livello nazionale a commentare il Referendum Giustizia e a livello locale a combattere “i giapponesi” che non vogliono il Campo Largo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mensa scolastica, non è “tutt’apposto”: Se Comune e ditta negano gli evidenti errori il servizio perde di credibilità e rischia la chiusura

