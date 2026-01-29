Lecco saluta Aloisio Bonfanti folla commossa ai funerali in Basilica

La città di Lecco si è riunita questa mattina per salutare Aloisio Bonfanti, il giornalista che per più di sessant’anni ha scritto sulla vita e le storie del territorio. Decine di persone si sono stretta intorno alla sua bara nella Basilica di San Nicolò, mentre la commozione si leggeva nei volti di chi lo ha conosciuto e stimato. Bonfanti, 86 anni, è scomparso lunedì, lasciando un vuoto grande nel mondo del giornalismo locale.

Decine di persone si sono strette, nella mattinata di giovedì 29 gennaio, nella Basilica di San Nicolò per l'ultimo saluto ad Aloisio Bonfanti, giornalista 86enne scomparso lunedì che per oltre sessant'anni ha raccontato Lecco e la sua gente. Una cerimonia sobria ma partecipata, che ha visto la.

