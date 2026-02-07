Anguillara | folla commossa ai funerali di Federica Torzullo

A Anguillara, centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito. La piazza era piena di volti segnati dal dolore, tutti lì per ricordare una vita spezzata troppo presto. La salma è stata portata via tra lacrime e silenzio, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia.

AGI - Ad Anguillara una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito. I genitori, parenti, amici e semplici cittadini del comune lacustre alle porte di Roma hanno assistito alla messa celebrata dal parroco. Sull'altare campeggiava la scritta "Trova sempre un motivo per sorridere". La chiesa Regina Pacis era la stessa dove una settimana prima si erano tenute le esequie dei suoceri della donna, impiccatisi dopo il femminicidio commesso dal figlio, Claudio Carlomagno, rinchiuso nel carcere di Civitavecchia dal 18 gennaio. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Anguillara: folla commossa ai funerali di Federica Torzullo Approfondimenti su Anguillara Federica Torzullo Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e palloncini Sono in corso i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Anguillara, funerali Federica Torzullo: folla raccolta in silenzio per ultimo saluto Oggi ad Anguillara si sono svolti i funerali di Federica Torzullo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Claudio Carlomagno, i genitori si tolgono la vita in casa. Il figlio ha ucciso Federica Torzullo Ultime notizie su Anguillara Federica Torzullo Argomenti discussi: Funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, folla commossa nella chiesa Regina Pacis; Folla ai funerali dei genitori di Claudio Carlomagno | Grande commozione; Genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi dopo il femminicidio: folla commossa ai funerali; Anguillara, folla ai funerali dei genitori di Carlomagno: proclamato il lutto cittadino. Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco facebook Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco x.com

