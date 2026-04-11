' Giù le mani da Cuba socialista' il coro alla manifestazione pro Cuba a Roma – Il video

A Roma, presso il Colosseo, si è svolta una manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con il coinvolgimento della Cgil. L’evento aveva come slogan “Cuba non è una minaccia” e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni. Durante la manifestazione, sono stati rivolti cori come “Giù le mani da Cuba socialista”.

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 Si è svolto a Roma, presso il Colosseo, la manifestazione nazionale indetta dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con la partecipazione di Cgil, sotto lo slogan «Cuba non è una minaccia». L'iniziativa nasce come risposta all'aggravarsi della crisi socio-economica sull'isola, imputata dai promotori all'inasprimento dell'embargo statunitense (bloqueo) e alle restrizioni sulle forniture energetiche. Durante il corteo è partito il coro 'Giù le mani da Cuba socialista'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei» La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici.🔗 Leggi su Open.online Trump, giù le mani da Cuba!Il rozzo e nefasto peracottaro che presiede ancora, speriamo per breve tempo, ai destini della principale Potenza dell’Occidente e del corteo di... La pioggia non ferma il corteo pro Pal: "Giù le mani da Gaza" | VIDEO e FOTOIl maltempo non ha fermato la mobilitazione pro Palestina a Viterbo, anche se la pioggia battente ha pesantemente condizionato lo svolgimento della...