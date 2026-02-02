Girone A il derby alle 20.30 Giana e Union Brescia hanno fame di punti

Questa sera alle 20.30 a Gorgonzola va in scena il derby tra Giana e Union Brescia. Le due squadre arrivano con molta voglia di vincere e di fare punti, perché la classifica è ancora aperta. I tifosi si preparano a un match acceso, con tanta attesa per una partita che potrebbe cambiare gli equilibri in zona playoff.

GORONZOLA (Milano) Stasera alle 20.30, a Gorgonzola, si gioca il posticipo tra Giana e Union Brescia. Un derby lombardo molto importante per entrambe. I padroni di casa, reduci dalla bella vittoria in rimonta con l’Arzignano, vogliono sfruttare il secondo match interno per consolidare la loro posizione in zona play off, mentre i biancazzurri sono intenzionati a ripartire di slancio dopo l’inatteso ko interno col Renate. Tra i milanesi il tecnico Espinal deve risolvere alcuni ballottaggi, ma chiede ai suoi di conservare lo spirito che ha permesso il sorpasso sui vicentini all’ultimo secondo del recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone A, il derby alle 20.30. Giana e Union Brescia hanno fame di punti Approfondimenti su Giana UnionBrescia GIANA Erminio-Union Brescia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Questa sera alle 20:30 si gioca il posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giana UnionBrescia Argomenti discussi: Serie C Girone A, il derby se lo aggiudica la Pro Vercelli. Akpa Akpro decide nella prima frazione il match col Novara; Seconda Categoria, il derby è Chiesanuova-Naldi. Nel girone F c’è Mezzana-Tavola; Under 16 Serie A e B, il Cesena sfida il Bologna nel derby emiliano-romagnolo; Promozione girone A, si parte con il derby cagliaritano - L'Unione Sarda.it. Eccellenza - Girone A»: il punto. Castelnuovo, maledizione infortuniRelativamente al derby di sabato, la differenza tra Lucchese e Castelnuovo è stata che la buona sorte ha baciato i rossoneri, mentre gli elogi sono andati tutti ai gialloblu, a cominciare da quelli ... lanazione.it Video Pro Vercelli Novara (1-0)/ Gol e highlights: il lampo di Akpa Akpro vale il derby! (Serie C)Video Pro Vercelli Novara (1-0): gol e highlights della sfida valida per il ventiquattresimo turno del girone A della Serie C ... ilsussidiario.net In VENTITRE' per GIANA-Union Brescia https://www.asgiana.com/i-convocati-per-giana-erminio-union-brescia/ #sempreforzagiana #convocati - facebook.com facebook

