Girone A La Giana alza il tiro | Adesso l’obiettivo è arrivare ai playoff

Oggi alle 14.30 si gioca la partita tra Giana Erminio e Triestina al Nereo Rocco. La squadra ospite, attualmente in cerca di migliorare la propria posizione, ha dichiarato che ora il suo obiettivo è arrivare ai playoff. La Triestina, nonostante la retrocessione, si presenta in campo con determinazione. La Giana Erminio invece punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Oggi alle 14.30 la Giana Erminio gioca al Nereo Rocco ospite della Triestina, retrocessa ma mai indomita. Gli alabardati, reduci dal pari di Busto Arsizio a Pasquetta in cui hanno ‘rischiato’ di vincere stanno onorando, come è giusto che sia sportivamente, la maglia fino alla fine di questa stagione, purtroppo amaramente segnata per i propri storici colori. Perciò la trasferta rappresenta per i ragazzi allenati da Vinicio Espinal (nella foto) un’insidia da affrontare con il giusto spirito. I gorgonzolesi per questo impegno devono rinunciare a Ballabio, mentre sono diffidati Colombara e Previtali. Contro il fanalino di coda del girone A, occorre puntare al massimo per sperare nei playoff in questo scorcio conclusivo del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Girone A. La Giana alza il tiro: "Adesso l’obiettivo è arrivare ai playoff» Candi: "Obiettivo esserci contro Treviso, vogliamo arrivare ai playoff al completoLeo Candi ha fornito chiarimenti sulle condizioni fisiche, sui piani di recupero e sulle prospettive della Reyer Venezia in vista del derby contro... Nidi e materne, la Cisl alza il tiro: "153 firme per dire basta ai sacrifici, il Comune investa"Oltre il 70% del personale comunale firma la petizione della Cisl Fp: "Il sistema regge solo grazie ai sacrifici dei lavoratori" La mobilitazione dei... Temi più discussi: Scheda squadra Giana Erminio; Giana Erminio vs Lecco: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone A 2024-2025; Playoff Primavera: sarà Giana-Dolomiti Bellunesi; Giana Erminio vs Pergolettese: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone A 2024-2025. Girone A. La Giana alza il tiro: Adesso l’obiettivo è arrivare ai playoff»Oggi alle 14.30 la Giana Erminio gioca al Nereo Rocco ospite della Triestina, retrocessa ma mai indomita. Gli alabardati, ... sport.quotidiano.net Pronostico Ospitaletto vs Giana Erminio – Serie C Girone A – 28 Marzo 2026Pronostico Ospitaletto vs Giana Erminio in Serie C Girone A con analisi dettagliata, statistiche aggiornate e migliori consigli scommesse. europacalcio.it 10 gol in campionato. Terzo nella classifica marcatori dietro Lautaro e Douvikas. Un bel risultato sicuramente. Come Ah già, con un girone in meno. Sì, 10 gol in 12 partite. Tripletta questa sera contro il Pisa. Pensate, la prima tripletta di un calciatore di Serie - facebook.com facebook