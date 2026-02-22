Nidi e materne la Cisl alza il tiro | 153 firme per dire basta ai sacrifici il Comune investa

La Cisl raccoglie 153 firme tra educatori e genitori per chiedere al Comune di Ravenna di aumentare i finanziamenti alle scuole dell'infanzia. La protesta nasce dalla preoccupazione per i tagli ai budget, che riducono le risorse e aumentano i carichi di lavoro. La richiesta mira a garantire servizi migliori e più stabili per i bambini. La mobilitazione coinvolge le famiglie e i professionisti del settore, pronti a proseguire la protesta.

Oltre il 70% del personale comunale firma la petizione della Cisl Fp: "Il sistema regge solo grazie ai sacrifici dei lavoratori" La mobilitazione dei lavoratori dei servizi educativi 0-6 del Comune di Ravenna segna un punto di svolta. La Cisl Fp Romagna annuncia il raggiungimento di un traguardo significativo: sono 153 le firme raccolte, corrispondenti a oltre il 70% degli addetti totali assegnati al servizio, tra il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. “Un risultato che non è solo una cifra, ma un mandato chiaro e collettivo che il sindacato intende portare direttamente sul tavolo del sindaco per rivendicare la dignità e il valore di una professionalità fondamentale per la comunità ravennate”, scrive la Cisl. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

