Oggi si disputa la sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un percorso di 135 chilometri. La corsa si svolge nel territorio dei Paesi Baschi e vede protagonisti ciclisti pronti ad affrontare le salite prima della conclusione. La gara si svolge tutto in un’unica giornata e rappresenta la fase finale di questa edizione. Gli atleti si preparano a concludere la competizione con una sfida finale adatta alle salite.

La sesta e conclusiva tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 si prepara a scendere in campo oggi, sabato 11 aprile, con un percorso di 135.2 chilometri che vede la partenza da Goizper-Antzuola e l’arrivo a Bergara. Il protagonista assoluto della competizione è il giovane talento francese Paul Seixas, membro del team Decathlon CMA CGM, che punta a consolidare una posizione di vantaggio davvero imponente per siglare quello che potrebbe essere il primo grande successo della sua nascente carriera agonistica. Il profilo tecnico dell’ultimo atto tra salite e circuiti. Il tracciato odierno non concede tregua ai corridori, prevedendo una frazione breve ma caratterizzata da un’intensità esplosiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro dei Paesi Baschi: Seixas sfida le salite per il trionfo finale

Giro Paesi Baschi: Seixas sfida i tornanti per difendere il primatoIl Giro dei Paesi Baschi entra nel suo cuore pulsante questo giovedì 09 aprile 2026, con una quarta tappa che si preannuncia come un vero banco di...

Isaac Del Toro si ritira al Giro dei Paesi Baschi: cos’è successo, il ritardo da Seixas e le prossime gareIsaac Del Toro si è ritirato nel corso della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo essere incappato in una caduta quando mancavano una...

Temi più discussi: Paul Seixas, il baby fenomeno del ciclismo continua a stupire: domina anche la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas cala il tris in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Paul Siexas vince la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, Eibar-Eibar di 176,2 chilometri. Il francese ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per il primo grande successo da professionistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. oasport.it

Paul Seixas sta letteralmente dominando questo Giro dei Paesi Baschi - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km) x.com