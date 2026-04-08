Durante la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, il ciclista è stato coinvolto in una caduta a circa novanta chilometri dall’arrivo a Basauri, che ha portato al suo ritiro dalla corsa. La squadra ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla gara, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del corridore. La corsa continua con gli altri partecipanti e si attendono aggiornamenti sulle prossime tappe.

Isaac Del Toro si è ritirato nel corso della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo essere incappato in una caduta quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo di Basauri. Il gruppo stava affrontando un tratto vallonato e si apprestava a imboccare la salita di Barrerilla (5 km al 6,5% di pendenza media) e nell’incidente sono rimasti coinvolti alcuni uomini del Team Visma Lease a Bike e della UAE Emirates, tra cui il talentuoso messicano, costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo la caduta si è rialzato e ha zoppicato in un prato, il pantaloncino era strappato all’altezza del gluteo destro e ha poi pedalato per qualche centinaio di metri, decidendo di ritirarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isaac Del Toro si ritira al Giro dei Paesi Baschi: cos’è successo, il ritardo da Seixas e le prossime gare

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in strada Ayuso e del Toro, Seixas sempre al comando

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi...

Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi 2026, Isaac Del Toro: Mi emoziona correre con Seixas. Ieri non è stata una gran giornata; Giro dei Paesi Baschi 2026: Antonio Tiberi si confronta con Del Toro, Ayuso e Roglic; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; Altro che gita fuori porta: Paul Seixas domina la cronometro d'apertura dell'Itzulia.

Giro dei Paesi Baschi 2026, caduta e ritiro per Isaac Del Toro© SirottiTermina alla terza tappa il Giro dei Paesi Baschi 2026 di Isaac Del ... msn.com

Isaac Del Toro maglia rosa al Giro d’Italia 2025/ Motta: Può arrivare in fondo e mi aspetto… (esclusiva)Isaac Del Toro maglia rosa al Giro d'Italia 2025: Gianni Motta parla in esclusiva delle possibilità del messicano nella corsa a tappe. ISAAC DEL TORO MAGLIA ROSA AL GIRO D’ITALIA 2025: IL PUNTO DI ... ilsussidiario.net

Liderará Isaac del Toro al Emirates-XRG en la Itzulia x.com

GCN Italia. . Crono & Strada: le bici di Isaac del Toro. Guardatele nei dettagli nel video su #gcnitalia https://gcn.eu/ColnagoTT1V4RSDelToro #isaacdeltoro - facebook.com facebook