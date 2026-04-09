Giro Paesi Baschi | Seixas sfida i tornanti per difendere il primato
Il Giro dei Paesi Baschi si appresta a disputare la quarta tappa giovedì 9 aprile 2026, una frazione che metterà alla prova le posizioni di vertice della classifica generale. La corsa attraversa i paesaggi della regione, con un percorso caratterizzato da numerosi tornanti che richiederanno impegno e resistenza ai ciclisti in gara. Tra i protagonisti ci sarà anche Seixas, che tenterà di mantenere il primato.
Il Giro dei Paesi Baschi entra nel suo cuore pulsante questo giovedì 09 aprile 2026, con una quarta tappa che si preannuncia come un vero banco di prova per le gerarchie della classifica generale. La corsa, giunta alla sua 65esima edizione, vede Paul Seixas impegnato nella difesa della maglia leader su un percorso di 167.2 chilometri che collegherà Galdakao a Galdakao, tra salite brutali e un terreno estremamente nervoso. La sfida tecnica tra i tornanti dei Paesi Baschi. Il tracciato odierno non concede tregua ai corridori, delineandosi come un susseguirsi ininterrotto di ascese che richiederanno una gestione millimetrica delle energie. La battaglia inizierà quasi subito con il superamento dell’Aretxabalgane, un tratto lungo 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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