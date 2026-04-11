Giro dei Paesi Baschi 2026 la consacrazione di Seixas e la rivincita della Francia

Il Giro dei Paesi Baschi 2026 si è concluso con la vittoria di un ciclista portoghese, che ha conquistato il successo in una tappa decisiva. La gara, che si svolge nella regione spagnola, ha visto la partecipazione di diversi corridori di alto livello. La vittoria di Seixas rappresenta la prima volta di un atleta del suo paese in questa corsa, mentre la squadra francese ha ottenuto un piazzamento importante.

Roma, 11 aprile 2026 - Da Christophe Moreau al Giro del Delfinato 2007 a Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026: dopo quasi 19 anni la Francia torna a vincere una corsa a tappe nella categoria World Tour e e lo fa grazie a un corridore proprio di 19 anni, uno di quelli che di diritto rischia di diventare il fenomeno del domani e forse pure già dell'oggi. La gara. Per il corridore della Decathlon CMA CGM sono arrivate le prime vittorie nella categoria World Tour, lui che è professionista dal 2025, anno in cui ha vinto anche il Tour de l'Avenir: per la precisione ben 3 tappe, con un dominio della classifica generale che non ha mai conosciuto un'interruzione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro dei Paesi Baschi 2026, la consacrazione di Seixas (e la rivincita della Francia) Giro dei Paesi Baschi 2026, la corsa delle cadute (e del boom di Seixas)Roma, 9 aprile 2026 – Finora il Giro dei Paesi Baschi 2026 è stata la corsa della consacrazione di Paul Seixas, vincitore delle prime due tappe (i... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas attacca anche sotto la pioggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 Grazie alla sua azione Seixas ha già distanziato di una trentina di secondi Lipowitz, Romo e...