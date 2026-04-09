Roma, 9 aprile 2026 – Finora il Giro dei Paesi Baschi 2026 è stata la corsa delle cadute e delle scivolate, con numerosi episodi che hanno coinvolto vari ciclisti. Durante le tappe, si sono verificati diversi incidenti che hanno portato a ritiri e a cambiamenti nelle classifiche. La competizione ha visto anche il successo di un atleta portoghese, che ha conquistato il boom di popolarità grazie alle sue performance.

Roma, 9 aprile 2026 – Finora il Giro dei Paesi Baschi 2026 è stata la corsa della consacrazione di Paul Seixas, vincitore delle prime due tappe (i primi successi in assoluto nella categoria World Tour ) e leader sempre più incontrastato della classifica generale, ma è stata anche la gara dei ritiri eccellenti, qualcuno dei quali potrebbe avere uno strascico nel prosieguo del calendario, come nel caso di Isaac Del Toro. Le condizioni di Del Toro. Se Mikel Landa era caduto senza riportare all'apparenza grosse conseguenze né, a maggior ragione, alcuna frattura, e Juan Ayuso si è ritirato oggi per un malessere fisico dopo essere già sprofondato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro dei Paesi Baschi 2026, la corsa delle cadute (e del boom di Seixas)

Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsaNel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo...

Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026. Tappa e maglia per il talento francesePaul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi.

Temi più discussi: Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada.

Giro dei Paesi Baschi 2026, Aranburu trionfa a Galdakao. Scaroni terzo, Seixas guadagna ancoraSpettacolare quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Fa festa il beniamino di casa Alex Aranburu, che trionfa sul traguardo di Galdakao dopo un finale ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it

Aranburu domina la quarta tappa del Giro dei paesi baschi! Volata infernale sulla salita di Galdako (13%) con lo spagnolo del Cofidis che precede Johannessen e Scaroni. #Seixas guadagna in classifica #itzulia2026 https://www.tuttobiciweb.it/article/17757 - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Tobias Johannessen battuto nel finale: “Sono deluso, sono affamato di vittorie” x.com