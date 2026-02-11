Giovanni Palatucci | 81 anni dopo onore al polizero che sfidò il nazismo salvando vite

Oggi si ricordano gli 81 anni dalla morte di Giovanni Palatucci, il poliziotto che durante la Seconda guerra mondiale salvò molte vite sfidando il regime nazista. Palatucci morì nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, ma il suo nome resta legato a un gesto di coraggio ancora oggi riconosciuto.

Ricorrono oggi gli 81 anni dalla scomparsa di Giovanni Palatucci, funzionario di polizia morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945. Una corona di alloro è stata deposta in sua memoria dinanzi alla stele dedicata nel piazzale antistante la Questura di Modena, in una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti dell’Associazione che porta il suo nome. Palatucci è ricordato per aver salvato numerose vite durante le persecuzioni razziali e per il suo coraggio dimostrato in un periodo storico drammatico. La figura di Giovanni Palatucci, nato a Montella, in provincia di Avellino, il 31 maggio 1909, rappresenta un esempio di eroismo civile e di dedizione al dovere.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Malgrate si ricorda Giovanni Palatucci, il questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau 81 anni fa.

Ad Agrigento si sono svolte le commemorazioni per Giovanni Palatucci, il questore che durante la Seconda guerra mondiale aiutò a salvare molte vite.

Argomenti discussi: Padova ricorda Giovanni Palatucci: 81 anni dal sacrificio del Questore di Fiume; 81 anni fa moriva Giovanni Palatucci, Giusto tra le nazioni: la commemorazione del Questore di Torino; 81 anni dalla morte di Giovanni Palatucci,commemorazione con il questore Pellicone; Malgrate commemora Giovanni Palatucci, il questore eroe morto a Dachau 81 anni fa.

81 anni dalla morte di Giovanni Palatucci,commemorazione con il questore PelliconeSono passati oltre 80 anni dalla morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio del 1945 a soli 36 anni. Oggi, come ogni anno, sar ... siracusaoggi.it

Il ricordo di Giovanni Palatucci, questore di Fiume. Salvò centinaia di ebreiCerimonia in Questura a Torino: 81 anni fa moriva a Dachau. Giusto tra le Nazioni, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa ... rainews.it

Enna: la Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci x.com

Nel Giorno del Ricordo e in memoria della Medaglia d’Oro Giovanni Palatucci, il Questore e la Polizia di Foggia hanno piantato un ulivo secolare in Piazza della Legalità - facebook.com facebook