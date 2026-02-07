Dai ‘ragionevoli dubbi’ su Garlasco a ‘l’uomo che sfidò Mussolini’ le novità in libreria

Questa settimana in libreria ci sono molte novità, tra romanzi, saggi e inchieste. L’attenzione si sposta su alcuni titoli, tra cui il nuovo lavoro di Luca Perri e le recenti pubblicazioni che trattano di Garlasco e di figure storiche come l’uomo che sfidò Mussolini. Le librerie si riempiono di volumi che promettono di far riflettere e di sorprendere i lettori.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. Arriva in libreria il 12 febbraio 'Dimmi di te', il nuovo libro di Chiara Gamberale. Chiara si ritrova madre quasi per caso e trapiantata in un quartiere che non sente suo. La sua inquietudine esplode: non lavora, non ama, non sogna più. Finché l’incontro con un vecchio amico la spinge a contattare chi da ragazza aveva idealizzato – l’amore disperato, la più desiderata della scuola, il rivoluzionario, il bravo ragazzo – per domandare: "Ce l’hai fatta a crescere, senza perderti?" Inizia cosí un viaggio nel passato e dentro di sé, in cui ogni incontro è uno specchio e una prova.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Garlasco Luca Perri Garlasco, il giudice Vitelli che assolse Stasi: “Era un dovere morale, ragionevoli dubbi su di lui” Garlasco, il DNA divide le difese in tribunale: Alberto Stasi escluso, dubbi su Andrea Sempio A Garlasco, il DNA mette in discussione le difese in tribunale, escludendo Alberto Stasi e sollevando nuovi dubbi su Andrea Sempio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Garlasco Luca Perri Argomenti discussi: L'avvocato Guerrieri torna in tv su Rai 1: Alessandro Gassman è l'avvocato di Bari nei romanzi di Carofiglio; Se il ragionevole dubbio diventa certezza, facciamo appello alla logica matematica; Garlasco, perchè Vitelli assolse Stasi? A Lo Stato delle Cose il giudice ricostruisce i ragionevoli dubbi; Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann. Dai 'ragionevoli dubbi’ su Garlasco a 'l’uomo che sfidò Mussolini', le novità in libreriaTra i titoli selezionati dall'Adnkronos anche 'Dimmi di te' di Chiara Gamberale e 'L'umana sete di prefazioni. Testi liminari 1956-2015' a 10 anni dalla morte di Umberto Eco ... adnkronos.com #Garlasco, perché #vitelli assolse #Stasi A #lostatodellecose con Massimo Giletti il giudice ricostruisce i «ragionevoli dubbi» x.com “il ragionevole dubbio di Garlasco” edizioni Piemme, prima nazionale del libro scritto dal Magistrato Stefano Vitelli facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.