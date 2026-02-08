Accoltella l' ex fidanzata giovane resta in carcere | Non doveva lasciarmi

Un uomo di 33 anni di Pozzuoli si trova ancora dietro le sbarre, accusato di aver tentato di uccidere l’ex fidanzata. La giovane, 24 anni di Salerno, è stata accoltellata nella notte tra il 4 e il 5 febbraio a Castel Volturno. L’uomo ha ammesso di aver agito perché non accettava la fine della relazione, dicendo che “non doveva lasciarmi”. La vittima si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia ha fermato il 33enne

Resta in carcere il 33enne di Pozzuoli accusato di tentato femminicidio ai danni dell'ex fidanzata, una 24enne di Salerno, accoltellata nella notte tra il 4 e il 5 febbraio a Castel Volturno. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come riportato da Caserta News, ha convalidato la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Pozzuoli Castel Volturno Accoltella la moglie in casa a Muggiò, Sergio Laganà resta in carcere: è accusato di tentato omicidio A Muggiò, un uomo di 43 anni, Sergio Laganà, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie 31enne nella loro abitazione. Giovane uccisa a Napoli, resta in carcere il fratello Giuseppe Musella, 28 anni, continuerà a stare in carcere dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena la sorella Jlenia, 22 anni, in un appartamento di Napoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pozzuoli Castel Volturno Argomenti discussi: Accoltella l’ex fidanzata e si ferisce: arrestato; Accoltellò la ex nel parcheggio, 27enne condannato a 9 anni; Tentato femminicidio nel Napoletano: 33enne accoltella la sua ex fidanzata, operata d’urgenza in codice rosso; Cercò di uccidere la ex fidanzata in Brianza, per Said Cherrah condanna per tentato omicidio ridotta di 8 mesi. Tentato femminicidio nel Napoletano: 33enne accoltella la sua ex fidanzata, operata d’urgenza in codice rossoUn 33enne della provincia di Napoli è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti della sua ex fidanzata a Castel Volturno. L’aggressione è avvenuta i ... affaritaliani.it Castel Volturno, accoltella la ex fidanzata, arrestato 33enne: è accusato di tentato femminicidioCastel Volturno, 33enne accoltella la ex fidanzata e tenta il suicidio in una piazzola di sosta. La 24enne è grave ma non in pericolo di vita, uomo arrestato ... tag24.it Accoltella l'ex fidanzata in auto sull'Asse Mediano, in manette l'aggressore https://nap.li/CxSJ facebook Roma, picchia e accoltella la sua compagna dopo una lite ma poi si sente male. #DentrolaNotizia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.