Giovane uccisa a Napoli resta in carcere il fratello

Giuseppe Musella, 28 anni, continuerà a stare in carcere dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena la sorella Jlenia, 22 anni, in un appartamento di Napoli. La lite tra i due è scoppiata dopo che la ragazza aveva ferito il cagnolino molto amato dal fratello. L’episodio si è concluso con la tragedia, e ora il giovane resta rinchiuso in attesa di eventuali provvedimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta in carcere Giuseppe Musella, il 28enne che ha ucciso con una coltellata alla schiena la sorella Jlenia, di 22 anni, al culmine di una lite familiare scoppiata perché la 22enne aveva ferito il cagnolino cui il fratello era molto affezionato. A deciderlo, dopo l’udienza che si è tenuta ieri in contemporanea con l’esame autoptico, è stato il gip Maria Rosaria Aufieri, che ha convalidato il provvedimento di fermo per omicidio volontario aggravato notificato a Musella dopo la confessione resa alla Squadra Mobile, in Questura, la notte tra il 4 febbraio (giorno dell’omicidio) e il 5 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane uccisa a Napoli, resta in carcere il fratello Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli: 22enne uccisa, il fratello fermato nella notte, ora è in carcere La polizia ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Jlenia Musella trovata morta ieri pomeriggio con una ferita da coltello alla schiena. Giovane uccisa a Napoli: il fratello arrestato dalla Polizia, ha confessato l’omicidio La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane trovata morta con una ferita al torace. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Paolo Piccolo, 26enne di Napoli morto dopo le botte in carcere: «Così avevano ridotto mio fratello» Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con coltellata a schiena: arrestato il fratello; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena, il fratello confessa. Lite per la musica ad alto volume; La 22enne uccisa a Napoli con una coltellata sui social scriveva al fratello: Sei tutto per me. Giovane uccisa: fatale piccola lesione all'aorta, esequie nel pomeriggioE' stata una minuscola lesione all'aorta, di appena un millimetro, a causare la morte di Jlenia Musella, la 22enne, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, nel tardo pomeriggio dello scorso 4 ... ansa.it Ylenia Musella, la giovane uccisa a Napoli doveva comparire a processo per truffa ad una anzianaEmergono dettagli sulla vicenda giudiziaria di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello nei giorni scorsi a Napoli, che avrebbe dovuto affrontare un processo per truffa a L’Aquila pri ... notizie.it Giovane uccisa a Napoli: legale del fratello, c'è un testimone oculare. 28enne conferma versione resa in Questura, attesa per decisione gip #ANSA facebook Giovane uccisa a Napoli, il fratello arrestato dalla Polizia #ANSA x.com

