Sospesi congedi e permessi e attivati i volontari Protezione civile regionale in preallerta per il maltempo in arrivo

La Protezione civile regionale ha sospeso congedi e permessi e ha attivato i volontari in previsione dell’imminente ondata di maltempo in Sicilia. La Regione ha predisposto tutte le strutture sul territorio per garantire un intervento tempestivo e coordinato, al fine di affrontare efficacemente le eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

La Regione, in vista dell'ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a.

La Protezione civile ha emesso un preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo i sindaci della Regione Siciliana. La comunicazione, affidata a Salvo Cocina, responsabile regionale, segnala un possibile peggioramento del tempo, richiedendo attenzione e preparazione delle misure di sicurezza. Questa fase di preallerta permette alle autorità locali di adottare le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi e rischi per la popolazione. Maltempo: Rocca, oltre 250 volontari Protezione civile in campo per portare soccorsi

In risposta alle recenti esondazioni nel bacino del Liri, la Protezione Civile regionale ha mobilitato oltre 250 volontari tra Roma, Genzano e Aprilia. Il loro intervento si è concentrato sui territori maggiormente colpiti dal maltempo, in particolare l’area dell’Aniene, ora in allerta rossa. Un impegno continuo volto a garantire assistenza e sicurezza nelle zone interessate dalle intense precipitazioni che stanno coinvolgendo la regione.

