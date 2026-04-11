Giornata nazionale del mare | il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggia

I ragazzi del Consiglio comunale di Rimini hanno partecipato questa mattina a un evento dedicato alla Giornata nazionale del mare. Hanno raccolto rifiuti sulla spiaggia, partecipato a laboratori didattici e condiviso momenti di collaborazione all’aperto. L'iniziativa ha coinvolto giovani di diverse età, che hanno preso parte attiva in attività di tutela ambientale e sensibilizzazione. La mattinata si è svolta tra impegno, apprendimento e scoperta del patrimonio naturale locale.

Una mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra. Ieri mattina i giovani componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rimini sono stati i veri protagonisti di una delle iniziative più attese della Giornata nazionale del mare e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studentiAnche per il 2026 il Comune di Vasto aderisce all’iniziativa, tramite gli assessorati all’Istruzione e all’Ambiente, su impulso dell’Anmi e... Anche a scuola si festeggia la Giornata nazionale del mare: in mensa arriva il 'Menù dell'Adriatico'Il menù speciale sarà proposto a rotazione in tutte le mense scolastiche in due giornate diverse: venerdì 10 aprile e venerdì 17 aprile L’iniziativa,... Four Seasons Resort The Nam Hai, Vietnam's Most Luxurious Resort (4K Tour & Vlog) Temi più discussi: Giornata Nazionale del Mare, le iniziative di MARICAPITALE; Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studenti; Giornata nazionale del mare, porte aperte della Marina Militare ad Augusta, Catania e Messina; Anche a scuola si festeggia la Giornata nazionale del mare: in mensa arriva il 'Menù dell'Adriatico'. Rimini, studenti ripuliscono la spiaggia per la Giornata del MareL’attività si è svolta sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, trasformata per l’occasione in uno spazio educativo. L'appuntamento, inserito nel ricco ... chiamamicitta.it Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara: 100 studenti a bordo della Nave GregorettiGiornata Nazionale del Mare, le celebrazioni nel Golfo di Napoli. La Guardia Costiera accoglie 100 studenti sulla nave Gregoretti ... trasporti-italia.com 11 aprile, Giornata nazionale della donazione e del trapianto - facebook.com facebook L'11 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, Comune di Monfalcone e #TEHA organizzano un Forum dedicato alla Nautica, leva strategica di crescita e competitività: "La nautica al centro della crescita del Friuli Venezia Giulia" ambrose x.com