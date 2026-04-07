Giornata nazionale del mare 2026 visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studenti

L’11 aprile si svolge la Giornata nazionale del mare 2026, con visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna rivolte agli studenti. L’evento è promosso per coinvolgere i giovani in attività educative e sensibilizzarli sulla tutela del mare. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e il Comando generale della Guardia Costiera, con l’obiettivo di valorizzare il mare come risorsa culturale, ambientale ed economica.

Anche per il 2026 il Comune di Vasto aderisce all’iniziativa, tramite gli assessorati all’Istruzione e all’Ambiente, su impulso dell’Anmi e dell’Ufficio circondariale marittimo di Vasto – Guardia costiera, rispettivamente rappresentati dal presidente Luca Di Donato e dal tenente di vascello Rossella D'Ettorre, con il coinvolgimento delle classi di alcuni istituti scolastici cittadini (Istituto comprensivo n.1 Spataro-Paolucci, Istituto comprensivo Rossetti, Nuova direzione didattica Vasto), della Marina militare, cooperativa Cogecstre, Legambiente, WWF e del Consorzio Vivere Vasto Marina. Sono previste, nei giorni 8, 9 e dal 13 al 15... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Visite didattiche per gli studenti al Ccr di Poggiofranco: "Sensibilizzare i più piccoli alla differenziata"Gli alunni delle scuole baresi potranno visitare il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Amiu Puglia in via Martin Luther King,...

Giornata del mare, a Vasto gli studenti premiati in ComuneSono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti e alle studentesse delle classi che hanno aderito al progetto “La Giornatadel...

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