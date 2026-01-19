La fiamma olimpica accende l’Alto Garda | una giornata che resterà nella storia

La fiamma olimpica ha attraversato per la prima volta l’Alto Garda, segnando un momento importante per la zona. Questa giornata ha rappresentato un’occasione di condivisione e di valorizzazione del territorio, unendo la comunità in un evento che resterà nella memoria locale. Un passaggio simbolico che sottolinea l’importanza dello sport e della collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Per la prima volta nella storia, la fiamma olimpica ha attraversato l'Alto Garda. Una giornata destinata a restare impressa nella memoria del territorio, vissuta tra entusiasmo, applausi e un forte senso di comunità. Tantissime le persone presenti lungo le strade e sulle rive del lago per.

Lunedì 5 gennaio 2026, Fano si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica in un’atmosfera di silenziosa attesa. Nonostante il freddo intenso, la città si riunisce per vivere un momento storico, simbolo di unità e tradizione. La giornata rappresenta un’occasione speciale, che unisce cittadini e visitatori in un’atmosfera di rispetto e partecipazione, segnando un nuovo capitolo nella storia locale. Leggi anche: La fiamma olimpica consegnata a Mattarella. Per una notte resterà al Quirinale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Una Verona di Pace accende la Fiamma - Nel pomeriggio, a Verona il gesto condiviso dell’accensione della torcia Olimpica. giornaleadige.it

È stato veramente emozionante accogliere la #fiamma olimpica, giunta oggi a #Verona, con il suo vibrante messaggio di #pace x.com

Gran finale per la tappa veronese della fiamma olimpica, con altri due campionissimi ad accomoagnarla fino alla Bra: Fulvio Valbusa, oro olimpico nel fondo a Torino 2006, e Sara Simeoni, campionessa a Mosca 1980. «Non pensavo di vivere un'emozione co - facebook.com facebook

