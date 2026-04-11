Giornata della Costa | il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione
Il Comune di Manfredonia ha annunciato la terza edizione della “Giornata della Costa”, che si terrà domenica 12 aprile a partire dalle ore 9. L’evento coinvolgerà cittadini e visitatori, con attività e iniziative lungo la costa della città. La manifestazione mira a promuovere la partecipazione della comunità e a valorizzare il territorio costiero. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano prendere parte alle attività programmate.
Il Comune di Manfredonia invita tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della “Giornata della Costa”, in programma domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, un’importante iniziativa regionale dedicata alla tutela e alla valorizzazione della costa pugliese, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. La giornata prevede un programma articolato che unisce attività educative, esperienze sul campo e momenti di partecipazione attiva. Tra le iniziative in programma: la visita al faro, l’attività di pulizia delle spiagge presso la Base Logistica Addestrativa “G. Lamorgese” di Siponto (Lido Esercito), il rilascio delle tartarughe marine e una dimostrazione di dragon boat. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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