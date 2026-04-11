Giornata della Costa | il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione

Il Comune di Manfredonia ha annunciato la terza edizione della “Giornata della Costa”, che si terrà domenica 12 aprile a partire dalle ore 9. L’evento coinvolgerà cittadini e visitatori, con attività e iniziative lungo la costa della città. La manifestazione mira a promuovere la partecipazione della comunità e a valorizzare il territorio costiero. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano prendere parte alle attività programmate.

Il Comune di Manfredonia invita tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della “Giornata della Costa”, in programma domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, un’importante iniziativa regionale dedicata alla tutela e alla valorizzazione della costa pugliese, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. La giornata prevede un programma articolato che unisce attività educative, esperienze sul campo e momenti di partecipazione attiva. Tra le iniziative in programma: la visita al faro, l’attività di pulizia delle spiagge presso la Base Logistica Addestrativa “G. Lamorgese” di Siponto (Lido Esercito), il rilascio delle tartarughe marine e una dimostrazione di dragon boat. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giornata della Costa: il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione Avellino, il Comune presenta la terza edizione della campagna "Occhio alla truffa"Il Comune di Avellino ospiterà il prossimo 24 febbraio, alle ore 11:00, il convegno di presentazione della terza edizione della campagna “Occhio alla... Giornata della Costa a ManfredoniaIl Comune di Manfredonia invita tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della “Giornata della Costa”, in programma domenica 12... Temi più discussi: Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attiva; Giornata della costa 2026: la Puglia celebra un elemento identitario; La Puglia celebra la Giornata Regionale della Costa: Bene comune da vivere e tutelare; La giornata regionale della costa, tra veleggiate e fari aperti. Giornata della Costa in Puglia, la Marina Militare apre sei fari al pubblico il 12 aprileVisite straordinarie da Manfredonia a Santa Maria di Leuca: accessi guidati ogni 20 minuti con il personale farista ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attivaL’evento è stato presentato nel palazzo della Presidenza regionale dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, insieme agli assessori regionali competenti e ai rappresentanti delle istituzioni ... giornaledipuglia.com Giornata della Costa: fari aperti in tutta la Puglia - facebook.com facebook Giornata della Costa in Puglia, la Marina Militare apre sei fari al pubblico il 12 aprile - News x.com