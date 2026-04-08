Giornata della Costa a Manfredonia

Il Comune di Manfredonia ha annunciato la terza edizione della “Giornata della Costa”, che si terrà domenica 12 aprile a partire dalle 9 del mattino. L’evento coinvolge la partecipazione della cittadinanza e si svolge lungo la zona costiera della città, con iniziative e attività programmate per tutta la giornata. La manifestazione mira a promuovere la valorizzazione del litorale e il coinvolgimento della comunità locale.

Il Comune di Manfredonia invita tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della “Giornata della Costa”, in programma domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, un’importante iniziativa regionale dedicata alla tutela e alla valorizzazione della costa pugliese, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. La giornata prevede un programma articolato che unisce attività educative, esperienze sul campo e momenti di partecipazione attiva. Tra le iniziative in programma: la visita al faro, l’attività di pulizia delle spiagge presso la Base Logistica Addestrativa “G. Lamorgese” di Siponto (Lido Esercito), il rilascio delle tartarughe marine e una dimostrazione di dragon boat. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giornata della Costa a Manfredonia Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. Leggi anche: 8 marzo – Giornata Internazionale della Donna. Ingresso gratuito per tutte le visitatrici al Castello di Manfredonia PICCOLO CAPO ULTRAS CHE BELLO È TIFOSO DELLA PAGANESE #ultras Argomenti più discussi: Tutela del mare e sviluppo sostenibile, la Giornata della Costa; Vivi la Giornata della Costa con l’Area Marina Protetta Porto Cesareo!; Giornata regionale della Costa: madrina d’eccezione Romina Power, coinvolte 27 realtà; Ristorazione, Il riso protagonista della Giornata della Ristorazione 2026 tra costa ed entroterra. Giornata regionale della Costa: madrina d’eccezione Romina Power, coinvolte 27 realtàMELENDUGNO (Lecce) - Ventisette associazioni ed enti coinvolti, una testimonial d’eccezione; Romina Power che pulirà le spiagge accanto ai volontari. Il ... corrieresalentino.it Trump ha annunciato l'orario esatto dell'inizio della "giornata delle stazioni elettriche e dei ponti" iraniana: alle 20:00 ora della costa est degli Stati Uniti di martedì (alle 3:00 ora di Mosca di mercoledì). Non si dovrebbe annunciare pubblicamente la data dell'att - facebook.com facebook