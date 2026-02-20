Avellino il Comune presenta la terza edizione della campagna Occhio alla truffa

Il Comune di Avellino ospiterà il prossimo 24 febbraio, alle ore 11:00, il convegno di presentazione della terza edizione della campagna "Occhio alla truffa". L'incontro si terrà presso la sede municipale e avrà come obiettivo il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni di anziani e cittadini vulnerabili. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Prefettura di Avellino, mira a sensibilizzare la comunità sulle modalità sempre più sofisticate con cui i truffatori cercano di raggirare le persone, in particolare la fascia della popolazione più anziana.