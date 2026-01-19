A La Spezia, la tragica morte di un ragazzo di 18 anni avvenuta in una scuola ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici. Valditara ha annunciato l’introduzione dei metal detector come misura di prevenzione. La vicenda sottolinea la necessità di affrontare in modo concreto le criticità legate alla sicurezza e alla tutela degli studenti nelle scuole italiane.

Polemiche sulla sicurezza nelle scuole dopo la morte di Abanoud Youssef, ragazzo di 18 anni ucciso a coltellate venerdì scorso nell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Le accuse ricadono su un compagno di scuola, il 19enne Zouhair Atif. “Favorire l’inclusione dei ragazzi più fragili è il primo elemento, poi c’è la necessità di difendere la comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata. Per questo ho pensato che in alcune scuola, laddove la comunità scolastica, attraverso il preside, ritenga necessario controllare che i ragazzi non portino a scuola coltelli, ho ritenuto giusto consentire l’utilizzo di metal detector d’intesa con il prefetto”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara rispondendo alle richieste dei familiari della vittima che vogliono giustizia e interventi in tempi brevi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Spezia, 18enne ucciso a scuola. Valditara: “Sì ai metal detector negli istituti”

Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: “Metal detector negli istituti più a rischio”

Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza degli studenti e prevenire episodi di violenza, come l’accoltellamento avvenuto a La Spezia. L’obiettivo è creare ambienti scolastici più sicuri e protetti, in risposta alle recenti situazioni di emergenza.

'Abu' Youssef, chi era lo studente 18enne ucciso a scuola a La Spezia - Timido e solare, lavorava come cameriere in una pizzeria del centro per aiutare padre, madre e le sore ... tg24.sky.it