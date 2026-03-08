Giornata Internazionale dei diritti della donna Valditara | La scuola rappresenta il primo e più importante presidio di libertà rispetto e pari opportunità

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha sottolineato il ruolo della scuola come primo presidio di libertà, rispetto e pari opportunità. In un messaggio diffuso, ha ribadito l’importanza dell’educazione nel promuovere l’uguaglianza tra i generi e il rispetto dei diritti delle donne. La giornata è stata celebrata con iniziative dedicate nelle scuole di tutto il paese.