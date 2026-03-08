Giornata Internazionale dei diritti della donna Valditara | La scuola rappresenta il primo e più importante presidio di libertà rispetto e pari opportunità
In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha sottolineato il ruolo della scuola come primo presidio di libertà, rispetto e pari opportunità. In un messaggio diffuso, ha ribadito l’importanza dell’educazione nel promuovere l’uguaglianza tra i generi e il rispetto dei diritti delle donne. La giornata è stata celebrata con iniziative dedicate nelle scuole di tutto il paese.
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso un messaggio in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna.
Otto marzo, perché in Italia il fiore simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa e cosa rappresentaRoma, 8 marzo 2026 – Ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della...
Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid porta a Milano il Museo del PatriarcatoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta...
