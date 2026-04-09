Al via la settimana verde dell' Ami | omaggio a Vessicchio

È iniziata la settimana verde organizzata dall'Ami, dedicata alla sensibilizzazione ambientale. L'evento si apre con un omaggio a un noto compositore, con un messaggio rivolto alla cura del pianeta e al futuro. Durante la settimana sono previste iniziative e attività volte a promuovere comportamenti più sostenibili e a coinvolgere la comunità in pratiche ecologiche. L’obiettivo è stimolare un dialogo tra cittadini e istituzioni sulla tutela ambientale.

“Sorridi al Pianeta, Sorridi al Futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere”. È questo il messaggio che apre la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI) 2026, evento diffuso a livello nazionale dedicato al green e alla sostenibilità che dal 10 al 22 aprile coinvolgerà 15 regioni con 130 iniziative. La Settimana Verde Ami, giunta alla quarta edizione, si conferma come una delle principali esperienze di partecipazione civica e cultura ecologica, capace di unire territori, istituzioni, scuole e cittadini in un percorso condiviso di responsabilità. Non una semplice rassegna, ma una vera festa nazionale dell'ambiente, sostenuta da importanti patrocini istituzionali, tra cui il MASE, la Commissione europea, il Parlamento europeo, la Marina Militare e la Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via la settimana verde dell'Ami: omaggio a Vessicchio Leggi anche: Sanremo 2026, l'omaggio al maestro Vessicchio e il ricordo di Angela Luce Leggi anche: “Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”, l’omaggio di Sanremo al maestro. In apertura ricordo e applausi per Baudo Temi più discussi: Parte la ‘Settimana verde’ di Ami, Botti: Esperienza collettiva per la sostenibilità; A Olbia la tre giorni della Settimana Verde firmata Fidapa - L'Unione Sarda.it; Settimana Verde di Ami: famiglie e bambini insieme per l’ambiente a Reggio Calabria; Settimana Verde AMI: 100 bambini del Polo d'infanzia Valle Verde di Reggio Calabria incontreranno l'associazione Ambiente Mare Italia. Al via la settimana verde dell'Ami: omaggio a VessicchioSorridi al Pianeta, Sorridi al Futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere. È questo il messaggio che apre la Settimana ... iltempo.it Settimana Verde AMI 2026: 130 eventi per un’Italia più sostenibileAl via la Settimana Verde di AMI. 130 eventi in tutta Italia dal 10 al 22 aprile. Calabria capofila con 31 iniziative. Il Presidente Botti: «Sostenibilità come pratica quotidiana». cosenzapost.it Se ami le crostate, non perderti assolutamente questa versione super golosa, con una doppia farcitura a base di marmellata e ricotta É facilissima da fare, la pasta frolla è quella che utilizzo da anni a base di olio extravergine d’oliva perciò non ha bisogn - facebook.com facebook