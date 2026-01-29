Malore sulla nave l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso Salvato giovane marinaio

Questa mattina, un giovane marinaio ha rischiato di annegare durante una navigazione al largo di Portoferraio. La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente, sfidando mare mosso e vento forte. Hanno portato a bordo il ragazzo in condizioni critiche e lo hanno trasportato in ospedale. L’operazione è durata diverse ore e si è conclusa con successo.

Portoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni meteo marine difficili, con mare formato e forte vento. Ad intervenire per l'evacuazione medica di un marinaio di nazionalità ellenica di 24 anni, che si trovava imbarcato a bordo del mercantile Gaslow Warsaw, una petroliera battente bandiera greca lunga circa 300 metri, è stata la motovedetta SAR CP 892, della Guardia Costiera. Mezzo «ogni tempo» appositamente progettato per operare anche negli scenari più critici. Richiesta di soccorso dal CIRM. La richiesta di soccorso è giunta dal CIRM – Centro Internazionale Radio Medico.

