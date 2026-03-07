Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Baku, Salvatore Maresca ha ottenuto il quinto posto nella finale agli anelli. La gara ha visto la partecipazione di atleti di diverse nazioni, con un nutrito pubblico presente. Maresca ha concluso la prova con un punteggio che gli ha permesso di posizionarsi tra i primi cinque classificati.

Salvatore Maresca ha concluso al quinto posto la finale agli anelli che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). Il campano era al rientro in campo internazionale dopo un paio di anni a causa di un lungo stop dovuto a un infortunio, è riuscito a qualificarsi all’atto conclusivo di questa prova del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità e ha conseguito un riscontro soddisfacente. La prova dell’azzurro è stata valutata con 13.866 (5.4 il D Score), chiaramente i margini di migliori sono molteplici e piano piano si potrà provare ai livelli dei giorni migliori, quando si riuscì a salire sul podio ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Salvatore Maresca si distingue nella finale di Coppa del Mondo. Nemour show da over 15

Salvatore Maresca torna ed è in finale in Coppa del Mondo! Nemour superata, Chusovitina stupisce a 50 anniSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo...

Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del MondoSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo...

Contenuti e approfondimenti su Salvatore Maresca.

Temi più discussi: Artistica, World Cup 2026: a Baku Salvatore Maresca conquista la finale agli anelli; Salvatore Maresca torna ed è in finale in Coppa del Mondo! Nemour superata, Chusovitina stupisce a 50 anni; Baku - Maresca tuona agli anelli e prepara i fulmini per la finale di sabato. Gli altri azzurri cercano un posto al Sole; Caso Striano, in Antimafia la destra contro De Raho, pm e Guardia di finanza. Pd, Avs e M5s: Relazione da rigettare.

Ginnastica artistica, Salvatore Maresca si distingue nella finale di Coppa del Mondo. Nemour show da over 15Salvatore Maresca ha concluso al quinto posto la finale agli anelli che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in ... oasport.it

Salvatore Maresca torna ed è in finale in Coppa del Mondo! Nemour superata, Chusovitina stupisce a 50 anniSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo addio ... oasport.it

A Baku Salvatore Maresca è quinto agli anelli! Un ottimo rientro in campo internazionale per l'Azzurro, che ha eseguito il suo esercizio agli anelli in maniera ottimale Federica Salvatelli Leggi qui: x.com

Prossima fermata: Apparatus World Cup 2026 Baku! Salvatore Maresca, il nostro “Thor”, torna a calcare i grandi palcoscenici internazionali per l’Apparatus World Cup 2026 in Azerbaijan. Tutta Ginnastica Salerno fa il tifo per te. Facci sognare ancor - facebook.com facebook