Ginnastica artistica Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo Stoccata di Manukyan

A Il Cairo, in Egitto, si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, con le prime finali di specialità che hanno animato la giornata di Pasqua. Tra i protagonisti, i ginnasti Nemour e Petrounias hanno conquistato le rispettive medaglie, mentre Manukyan ha ottenuto una stoccata durante le competizioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti internazionali in una giornata dedicata alle finali di specialità.

A Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le prime finali di specialità. L’algerina Kaylia Nemour è caduta alle parallele asimmetriche, ma la superiorità tecnica della Campionessa Olimpica e del mondo è schiacciante anche con certi errori e ha vinto con il punteggio di 14.033 davanti alla cinese Shuting Jiang (13.700) e alla slovena Lucija Hribar (13.100). Agli anelli ha tenuto banca un bel duello tra il greco Eleftherios Petrounias e l’armeno Artur Avetisyan, con il successo di misura dell’ellenico (14.366 contro 14.300), mentre il cinese Yang Liu è salito sul terzo gradino del podio (13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di Manukyan Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Il Cairo. C’è Nemour, Italia assente a PasquaDal 3 al 6 aprile andrà in scena la quarta e penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica: il massimo circuito internazionale... Ginnastica artistica, Barzasi vicina al podio in Coppa del Mondo. Doppietta Okamura, Nemour battuta a BakuL’Italia ha chiuso senza podi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, la prova del massimo circuito internazionale itinerante... Temi più discussi: Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Il Cairo. C’è Nemour, Italia assente a Pasqua; Manila Esposito torna in Coppa del Mondo. Ricca pattuglia italiana a Osijek: i convocati; Ginnastica artistica, Coppa del Mondo a Il Cairo: finali in diretta su Volare TV domenica e lunedì; Coppa del Mondo ginnastica: al Cairo senza Italia, attesa per Nemour. Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di ManukyanA Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le ... oasport.it Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Il Cairo. C’è Nemour, Italia assente a PasquaDal 3 al 6 aprile andrà in scena la quarta e penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica: il massimo circuito internazionale ... oasport.it In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, LEGO lancia una nuova linea premium dedicata al calcio, con al centro la replica ufficiale della celebre coppa progettata dall’italiano Silvio Gazzaniga. Il trofeo originale, introdotto nel 1974 e simbolo assoluto del cal facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com