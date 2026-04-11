Santiago Gimenez ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla sua esperienza con il Milan, affermando che il desiderio di indossare la maglia rossonera lo ha portato a scendere in campo anche in condizioni di infortunio. La sua scelta di giocare, nonostante il dolore, è stata motivata dalla volontà di rappresentare il club in una fase importante della stagione. Gimenez ha spiegato di aver deciso di mettere da parte i problemi fisici per contribuire alla squadra.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Cagliari, Angelozzi nel pre partita: «Affrontiamo la Cremonese con un altro spirito, è importantissimo aver recuperato giocato» Gimenez si racconta: «La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato ma poi.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gimenez si racconta: «La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato ma poi…»

Parla l’ex Lollo. "Volevo rimanere ma poi ha prevalso la voglia di giocare»L’ex centrocampista bianconero, Lorenzo Lollo, oggi al Viareggio, ha raccontato al Fol, come sia maturata la sua separazione dalla Robur e l’amarezza...

Gimenez si racconta: «Milan sogno che si realizza! La mia caviglia è sistemata, preparatevi! Su Modric..»Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni…» Torino, emergenza totale verso Como:...