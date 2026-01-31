Parla l’ex Lollo Volevo rimanere ma poi ha prevalso la voglia di giocare

Lorenzo Lollo, ex centrocampista della Robur, ha spiegato perché ha deciso di lasciare la squadra. Ora gioca al Viareggio, ma ammette di aver avuto voglia di restare in Toscana. Alla fine, però, ha prevalso il desiderio di continuare a giocare altrove.

L’ex centrocampista bianconero, Lorenzo Lollo, oggi al Viareggio, ha raccontato al Fol, come sia maturata la sua separazione dalla Robur e l’amarezza per aver lasciato una piazza in cui sperava di rimanere a lungo. "Il cambio da Giacomini agli svedesi sembrava positivo – ha detto –, le premesse erano molto buone. Poi la nuova proprietà ha fatto le sue scelte: mette i soldi, comanda, quindi ci mancherebbe. Dispiace per la piazza, dispiace perché avevamo creato un gruppo solido e forte, nonostante i tanti problemi avuti, e anche un po’ di infortuni, che non ci hanno fatto arrivare all’obiettivo minimo dei play off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

