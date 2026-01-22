Gimenez si racconta | Milan sogno che si realizza! La mia caviglia è sistemata preparatevi! Su Modric

Gimenez parla del suo percorso e delle ambizioni con il Milan, sottolineando il ritorno alla piena forma dopo l'infortunio alla caviglia. Con entusiasmo e determinazione, si prepara a contribuire alla squadra, affrontando avversari di livello come Modric. Un momento importante per il giocatore e per i tifosi, che attendono con fiducia il suo apporto in campo.

Gimenez promette il riscatto: Milan, la caviglia è a posto. Ora dimostrerò chi sonoSantiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN Mexico,. tuttomercatoweb.com

Gimenez ringrazia il Milan: Mi ha difeso in molte occasioni quando sono stato criticatoSantiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, intervistato da ESPN Mexico, ha annunciato che il ritorno in campo è sempre più ... milannews.it

