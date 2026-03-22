Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli ad Amici | la lite e la stoccata definitiva

Da gossipnews.tv 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Amici, Gigi D’Alessio ha avuto un confronto con Anna Pettinelli, innescato dalla valutazione di Lorenzo. La discussione si è intensificata quando D’Alessio ha rivolto una frecciata a Pettinelli, coinvolgendo il pubblico con una discussione diretta e senza filtri. La lite si è protratta fino alla conclusione dello scontro, lasciando un segno evidente nello studio.

Scontro acceso tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli ad Amici: dalla valutazione di Lorenzo alla frecciata finale su chi crea davvero i successi musicali. C’è un momento in ogni edizione di Amici in cui il programma smette di essere solo un talent e diventa teatro puro. Quello scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli è esattamente quel momento: diretto, senza filtri, con Maria De Filippi a fare da arbitro ironica in una delle scene più commentate della stagione. Come nasce lo scontro tra D’Alessio e la Pettinelli Tutto parte dalla sfida tra le squadre degli insegnanti. La squadra di Lorella Cuccarini batte quella di Anna Pettinelli, e la speaker radiofonica non è soddisfatta della valutazione espressa da Gigi D’Alessio sull’esibizione di Lorenzo, uno degli allievi in gara. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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