Durante il Serale di Amici 25, sono stati registrati scontri tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Nei camerini, sono emersi confronti tra i due professori, mentre in trasmissione si sono verificati momenti di tensione tra gli stessi. La presenza dei docenti ha attirato l’attenzione, superando il ruolo degli allievi sul palco.

Al Serale di Amici di Maria De Filippi non sono più soltanto gli allievi a tenere banco. Nelle ultime settimane, a dominare la scena sono stati soprattutto i professori, con un confronto sempre più acceso tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Nelle prime due puntate della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, complici alcune esibizioni discusse e un guanto di sfida poi annullato, il dibattito si è riacceso attorno a un tema ricorrente: competenze e ruoli nel mondo musicale. Parole dure, battute pungenti e scambi che hanno rapidamente fatto il giro dei social, trasformando il confronto in uno dei momenti più commentati del talent. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Gigi D’Alessio torna a pungere Anna Pettinelli. E svela cosa succede nei camerini

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