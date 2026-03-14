cat bond ovvero quando le catastrofi diventano un asset finanziario

I cat bond, strumenti finanziari legati alle catastrofi, rappresentano un settore poco conosciuto che trasforma eventi naturali in asset economici. Questa forma di investimento permette di trasferire il rischio di calamità naturali ai mercati finanziari, senza che occupi spazi nei telegiornali o nei dibattiti pubblici. La loro presenza nel panorama finanziario rimane nascosta, lontana dall’attenzione generale.

La finanza non ha morale, ha prezzo. Ma, come sempre, se ne parla pochissimo. Non aprono i telegiornali, non riempiono i talk show, non diventano oggetto di scontro politico. Eppure esiste un mercato che trasforma terremoti, uragani e alluvioni in rendimento finanziario. I cat bond, le obbligazioni legate alle catastrofi naturali, sono uno dei prodotti più cinici della finanza contemporanea. Monetizzare il rischio climatico è diventata una pratica tecnica, quasi neutrale. Il fatto che sia neutrale nel linguaggio non significa che lo sia nelle implicazioni. I catastrophe bond nascono negli anni Novanta dopo l’uragano Andrew del 1992, quando il sistema assicurativo statunitense subì perdite tali da mettere in discussione la capacità della riassicurazione tradizionale di assorbire eventi estremi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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