È alla sua prima esperienza politica, ma la vita spesa accanto a chi è in difficoltà sarà il punto di partenza del suo operato, assicura il nuovo vicesindaco (per ora senza deleghe). Il sindaco: "È il simbolo di una città che non lascia indietro nessuno". Sul fronte nomine: "Il dialogo nel centrodestra va benissimo", ma la giunta arriverà solo dopo il primo consiglio dell’8 aprile Se sia o meno una scelta temporanea non lo specifica, ma risponde Masci, a domanda specifica, che a Gianna “ho chiesto: ‘Accompagnami per il tempo che potrai e come potrai, perché so che la tua presenza, in questo momento storico, dà un segnale forte a tutti quanti: alla politica, alla città, alle persone che soffrono, a quelle che vogliono avere una speranza di vita diversa, un'opportunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - VIDEO| Gianna Camplone è il vicesindaco del "Masci-ter": "Sarò come sempre al servizio di tutti"

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